AK Parti'li Bekle ve Başdaş, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bekle ve Başdaş Ege Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşların taleplerini dinledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında Romanlara ayrımcılık uygulandığını savunan Bekle, çalışmaların mahalle halkı üzerinde mağduriyet yaratacağını belirtti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ege Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşümün Romanları kucaklamadığını, onları bu bölgeden çıkarmaya yönelik olduğunu ileri süren Bekle, "Bölgenin yeni kentleşme planlarında, Roman vatandaşlarımızın asla mevcut mülkiyetlerinin, haklarının karşılığını alamayacakları aşikar. Aidatını ödeyemeyecekleri binaları oraya dikerek, ömrünü orada geçiren Roman kardeşlerimiz saf dışı bırakılacaklar. Bunun için kendilerince oyun kurmuşlar ama biz bu oyunu yıkacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş da Romanların çok daha iyi bir hayatı hak ettiğini kaydederek, bölgedeki kentsel dönüşümün aslında rant dönüşümü olduğunu savundu.

Ege Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinden borç kağıdı gönderildiğini öne süren Başdaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 yıl önce burası insanlara taksitle satılmış. Taksitle satıldığı içinde belediye tapulara o dönemde ipotek koymuş. Birçok insan borcunu ödemiş, bitirmiş. Fakat aradan geçen yıllar, tapuların mirasçılara kalması gibi sebepler ve en önemlisi kimse 'belediye bize yanlış yapmaz' diyerek ipoteklerini kaldırmamış. Bugün tapuların üstündeki o ipoteklerle insanlar burada adeta tehdit ediliyor. 5-7 bin lira ipotek bedeli istenen insanlar var. Büyükşehir Belediyesi derhal, Roman vatandaşlarımızın buradaki haklarını gasbetme planlarından vazgeçmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin