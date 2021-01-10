AK Parti'li Bekle'den Erman Toroğlu'na tepki
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AK Parti'li Bekle'den Erman Toroğlu'na tepki

10.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:32
AK Parti'li Bekle'den Erman Toroğlu'na tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir programda Roman vatandaşları ilgilendiren sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bir programda Roman vatandaşları ilgilendiren sözlerine tepki gösterdi.

Bekle, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Toroğlu'nun bir televizyon programında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı eleştirirken kullandığı ifadelere değindi.

Her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü lanetliklerini aktaran Cemal Bekle, açıklamasında şunları kaydetti:

"Roman toplumu bu milletin asli unsurudur. Binlerce yıllık devlet geçmişimizde vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sahip çıkmış şanlı bayrağın altında gururla yaşamıştır. Bizler nasıl ki olumsuz bir şeyi anlatırken 'Erman Toroğlu gibi davranma' diyerek bir kişiyi veya zümreyi aşağılayarak işaret etmiyorsak, Erman Toroğlu da kendinden olmayanı işaret ederek aşağılayamaz. Romanlar olarak bizler farklılıklarımızı zenginliğimiz, birlikteliğimizi geleceğimiz olarak görüyor, her türlü ayrımcılığı ve bölücülüğü lanetliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 11:35:24. #1.14#
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