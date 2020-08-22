AK Parti'li Baybatur: "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Baybatur: "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak"

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin büyük bir adım olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, rezervin Türk devleti ve milletinin geleceğini derinden etkileyecek nitelikte olduğunu söyledi.

AK Parti'li Baybatur:
22.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:40

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin büyük bir adım olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, rezervin Türk devleti ve milletinin geleceğini derinden etkileyecek nitelikte olduğunu söyledi. Keşfin ekonomik değerinin yanı sıra çarpan etkisinin büyüklüğüne de dikkat çeken Baybatur, "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik" sözleriyle açıkladığı müjdeli haberi Türkiye'nin 'İstikbal Zaferi' olarak niteledi. Türkiye'nin yılda yaklaşık 40-45 milyar metreküp doğalgaz ithal eden, 15 milyar dolar fatura ödeyen bir ülke olduğuna işaret eden Baybatur, "2023 yılından itibaren kendi kaynaklarını kullanabilir duruma geldiği an Türkiye, yılda 15 milyar doları ülke için kullanacak. Şuan için Türkiye'nin 7 yıllık bir enerjisini karşılayacağı ifade ediliyor. Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez törende deniz tabanından 1000 metre aşağıda 2 ayrı katmanda oldukça önemli bir rezerv olduğunu söyledi. Bu havzada toplamda 800 milyar metreküp doğal gaz rezervinden söz ediliyor ki; Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacı. Yani yaklaşık 300 milyar dolarlık bir kaynaktan söz ediliyor. Bu 300 milyar doları önümüzdeki 20 yıl boyunca Türkiye'nin eğitimine, sağlığına, alt yapısına harcadığınızda Türkiye'nin ulaşacağı refah seviyesini düşünün" diye konuştu.

Açıklamasında keşfin ekonomik değerinin yanı sıra çarpan etkilerine de bakılması gerektiğine dikkat çeken Baybatur, "Enerjide elde edeceğimiz bağımsızlık aynı zamanda jeopolitik pranganın kırılmasını da beraberinde getirecek. Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak. Hasımlarımız bizimle mücadele etmek yerine anlaşmayı tercih edecektir. İstikbal adına elde ettiğimiz bu zafere çok yönlü bakıldığında Doğu Akdeniz'den gelecek güzel haberlerle birlikte Türkiye'nin enerjide kendi kendisine yeter noktaya gelmesi, cari açığı ortadan kaldıracağı gibi beka mücadelemizi de zaferle taçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayının Türk Milleti için zaferler ayı olduğunu anımsatan Baybatur, şunları kaydetti: "Aziz milletimiz, Ağustos ayını sever. Ağustos zaferler ayıdır. Ağustos ayı içerisinde başta 1071 Malazgirt Zaferi olmak üzere, 1473 Otlukbeli Zaferi, 1514 Çaldıran Zaferi, 1516 Mercidabık Zaferi, 1521 Belgrad'ın Fethi, 1526 Mohaç Zaferi, 1571 Kıbrıs'ın Fethi ve 1922 Büyük Taarruz zaferleri tarihimize şan vererek Ağustos ayına 'Zafer Ayı' ismini kazandırmıştır. 21 Ağustos 2020'de, enerji başta olmak üzere ekonomi ve savunma sanayinde tam bağımsızlık yolunda atılmış büyük bir adım, azim ve kararlılığımızı ortaya koyan önemli bir zaferdir. Öte yandan Karadeniz'de doğalgaz keşfedilen sahaya zaferler ayında Yunanlılar ve emperyalistlere karşı kazanılan Sakarya Meydan Muharebesi'ne atfen 'Sakarya Gaz Sahası' adının verilmesi de yüklendiği anlam bakımından dünyaya verilen önemli bir mesajdır."

Keşfin sadece bir enerji meselesi değil, gelecek, güvenlik, istikrar, egemenlik, bağımsızlık, beka ve refah meselesi olduğunu vurgulayan Baybatur, Türk milletinin bu keşifle elde ettiği başarıyı küçümseyenleri eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in "Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır" sözleriyle eleştirdi. Baybatur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enerji çalışanları ve emeği geçen herkese ülkeye sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Yaşadığı tecavüzden dolayı çocuk sahibi olamayacağını öğrenen model Daisy Coleman, canına kıydı
Yaşadığı tecavüzden dolayı çocuk sahibi olamayacağını öğrenen model Daisy Coleman, canına kıydı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Trabzonspor efsanesi Şota'nın yeğeni Vato, Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ömer Çelik Hacı Bektaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Cem Yılmaz Halit Ergenç
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: AK Parti'li Baybatur: "Türkiye 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 15:41:48. #1.15#
title