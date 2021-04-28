AK Parti'li başkanın acı günü
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AK Parti'li başkanın acı günü

AK Parti'li başkanın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş'ın eşi, Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Derya Yeşim Altaş vefat etti.

AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş'ın eşi, Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Derya Yeşim Altaş vefat etti.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi gören 2 çocuk annesi Derya Yeşim Altaş, tedaviye cevap veremeyerek dün gece vefat etti. Vefatıyla eğitim camiasını yasa boğan Derya Yeşim Altaş, Altınordu Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Karacaömer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eğitim, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı. - ORDU

AK Parti'li başkanın acı günü
AK Parti'li başkanın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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