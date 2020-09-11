AK Parti'li Başdinç'ten fedakar öğretmene ziyaret AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veren öğretmen Gamze Arslan'ı ziyaret etti.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veren öğretmen Gamze Arslan'ı ziyaret etti.

Tuşba ilçesinin Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan, pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmayarak kapı kapı dolaşıp birebir eğitim veriyor. Gamze öğretmenin fedakarlığına duyarsız kalmayan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç de beraberindeki Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve partililerle okula gitti. Gamze Arslan öğretmenle bir araya gelerek gösterdiği fedakarlıktan dolayı tebrik eden Başkan Başdinç, "Tabanlı Mahallesi'nde görevini aşkla yapan ve kapı kapı dolaşıp ders veren Gamze Aslan öğretmenimizi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz M. Bakır Bedevioğlu ile beraber ziyaret ettik. Bu kutsal görevi hakkı ile ifa ettiği için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA