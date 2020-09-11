AK Parti'li Başdinç'ten fedakar öğretmene ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'li Başdinç'ten fedakar öğretmene ziyaret

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veren öğretmen Gamze Arslan'ı ziyaret etti.

AK Parti'li Başdinç'ten fedakar öğretmene ziyaret
11.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:07

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veren öğretmen Gamze Arslan'ı ziyaret etti.

Tuşba ilçesinin Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Gamze Arslan, pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmayarak kapı kapı dolaşıp birebir eğitim veriyor. Gamze öğretmenin fedakarlığına duyarsız kalmayan AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç de beraberindeki Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve partililerle okula gitti. Gamze Arslan öğretmenle bir araya gelerek gösterdiği fedakarlıktan dolayı tebrik eden Başkan Başdinç, "Tabanlı Mahallesi'nde görevini aşkla yapan ve kapı kapı dolaşıp ders veren Gamze Aslan öğretmenimizi İlçe Milli Eğitim Müdürümüz M. Bakır Bedevioğlu ile beraber ziyaret ettik. Bu kutsal görevi hakkı ile ifa ettiği için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Barış Falay Acun Ilıcalı Ferhat Göçer Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim Lionel Messi Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Fransa Samsun Ankara
Şu an buradasınız: AK Parti'li Başdinç'ten fedakar öğretmene ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 18:26:14. #1.15#
title