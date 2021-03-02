AK Parti'li Ban, 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde ekonomik yönden milletin geleceğinin çalındığını söyledi
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AK Parti'li Ban, 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde ekonomik yönden milletin geleceğinin çalındığını söyledi

02.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:05
AK Parti'li Ban, 28 Şubat

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde özellikle finansal ve ekonomik yönden milletin geleceğinin çalındığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde özellikle finansal ve ekonomik yönden milletin geleceğinin çalındığını belirtti.

Ban, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesinden sonra her 10 yılda bir askeri müdahalelerin yapıldığını, bu müdahalelerle milli iradenin yok edilerek demokrasinin kesintiye uğratıldığını ifade etti.

Her müdahale ve müdahale girişiminin Türkiye'de siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelere ağır darbeler vurduğunu kaydeden Ban, ancak Anadolu insanının irfanının her seferinde tecelli ettiğini, milletin her daim demokrasi ve hukukun üstünlüğüne sahip çıktığını dile getirdi.

28 Şubat "postmodern darbe" sürecinde özellikle finansal ve ekonomik yönden milletin geleceğinin çalındığını vurgulayan Ban, "2001 krizi sonrasında finansal sistemin güçlendirilmesi sürecinde kamu bankalarının bütçeye yüklediği yük 21.9 milyar dolar seviyesindeydi. Özel sektör ve kamu sermayeli bankaların yeniden yapılandırılması sonucunun ülkeye maliyeti, 53.3 milyar dolar olmuştur." dedi.

Ban, o dönemde hükümetlerin, yapısal sorunlara kayıtsız kalmasının ve popülist harcamaları finanse etmek için yüksek faiz oranlarını teşvik etmelerinin, kısa vadeli sermaye akımlarını teşvik ettiğini, kur ve faiz arasındaki makasın açılmasına sebebiyet verdiğini anımsattı.

IMF ile onlarca sözleşmenin imzalandığını hatırlatan Ban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IMF'den yaklaşık 48.7 milyar dolarlık bir kredi kullanılmıştır. Alınan bu kredilerin maliyeti 6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve maalesef ülkemiz bu borçları 2013 yılına kadar ödemeye gayret etmiştir. AK Parti hükümetleri sayesinde bu borç bitirildi ve artık üretime daha fazla pay ayırır hale geldik. O dönem birtakım tiyatrolar gündemimizi meşgul ederken, 'irtica' adı altında binlerce yetişmiş subayımız ordudan ihraç edilmiş, yüzbinlerce gencimiz eğitim hakkından mahrum bırakılmıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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