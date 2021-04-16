AK Parti'li Balta, CHP'li Başarır'ın "Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi" iddiasını yalanladı
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AK Parti'li Balta, CHP'li Başarır'ın "Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi" iddiasını yalanladı

AK Parti'li Balta, CHP'li Başarır'ın 'Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi' iddiasını yalanladı
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi" iddiasını yalanlayarak, konuyla alakalı yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi" iddiasını yalanlayarak, konuyla alakalı yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Balta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başarır'ın "Çaykur'a iş alımı için 300 kişilik listeyi, AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın verdiği söyleniyor." şeklindeki iddiasına cevap verdi.

Bu iddianın yalan ve iftira olduğunu belirten Balta, "Bunu ispatlamayan yalancıdır, alçaktır, namussuzdur. Asla bizim böyle bir şeyimiz olmamıştır. Kaldı ki 300 kişilik liste değil, bir isim dahi verilmemiştir. Ama görüyoruz ki bu arkadaşımız geçmişte de aynı hataları yapmış, yalanı mahirce başaran bir arkadaşımız. Soyadına da uygun, yalanı mahirce başarıyor. Kendi arkadaşları da bundan rahatsız." diye konuştu.

TBMM'de görev yapmanın, milletin vekili olmanın bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Balta, milletvekilliği saygınlığını koruyup kollamanın 600 milletvekilinin görevi olduğunu söyledi.

Bu konuyla alakalı yasal haklarını kullanacağını bildiren Balta, "Yalanlarla sadece bana değil, TBMM'deki bütün milletvekillerimizi itibarsızlaştırma, toplum önünde küçük düşürme hareketidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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