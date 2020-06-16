AK Parti'li Balıkesir Milletvekilleri, şehirlerinde tıp fakültesi kurulmasından mutlu AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinin kurulmasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını belirterek "Üniversitemiz bünyesinde kurulan tıp fakültesi yıllarca 'hayal' olarak görülüyordu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinin kurulmasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını belirterek "Üniversitemiz bünyesinde kurulan tıp fakültesi yıllarca 'hayal' olarak görülüyordu. AK Parti bütün teşkilatlarıyla birlikte 'Olmaz' denileni yapıyor." dedi.

Subaşı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Yeni kurulan tıp fakültesinin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağına dikkati çeken Subaşı, "AK Parti milletvekilleri olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güzel hizmetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz bünyesinde kurulan tıp fakültesi yıllarca 'hayal' olarak görülüyordu. AK Parti bütün teşkilatlarıyla birlikte 'Olmaz' denileni yapıyor. Milletimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bunun mutluğunu yaşıyor ve herkesle paylaşıyoruz." diye konuştu.

Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda emeği geçen herkese bütün Balıkesirliler adına şükranlarını da iletti.

Kaynak: AA