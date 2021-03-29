AK Parti'li Ayşe Keşir, çökme meydana gelen Batı Karadeniz bağlantı yolunda inceleme yaptı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

"Kış gelmeden yolu açmak istiyoruz"

Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA muhabirine, çökme esnasında can kaybı ve yolda herhangi bir araç olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile temasa geçerek çalışmaları planladıklarını aktaran Keşir, "Servis yolu yapımı devam ediyor, birkaç güne bitecek. Hava şartları şu an kötü olduğu için Karayolları ekipleri zorlanıyor ama havalar düzeldiğinde çalışmalar daha da hızlanacaktır. Kış gelmeden yolu açmak istiyoruz. Görevli arkadaşlara kolaylık diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş