AK Parti'li Ayrım'dan, 'Azerbaycan' çağrısı Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya, çözüme çağırıyoruz" dedi.

TÜRKİYE-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya, çözüme çağırıyoruz" dedi.

Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik sürdüğü saldırıyı kınadı. Ayrım, "Uluslararası toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya, çözüme çağırıyoruz. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde pazar gününden beri şiddetli çatışmalar yaşanmakdatır. Bu Ermenistan tarafından yapılan ilk saldırı değildir" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜME ÇAĞIRIYORUZ'

Ayrım, Ermenistan'ın dört kez Azerbaycan Türklerine karşı katliam ve soykırımda bulunduğuna, 1992'de Hocalı'da 600'den fazla Azerbaycan Türkünün katledildiğini anımsatarak, "Erivan yönetimi bölgede gerçekten Azerbaycan ile diyalog içinde olsaydı bugün yalnız kalmayacaklardı. Bugün Türkiye'deki büyük projelerin içinde onlar da yer alacaktı. Biz burada Ermenistan ile konuşurken yanlış anlaşılmasın Türkiye'de yaşayan Ermenistanlı vatandaşlarımız var ama şunu bilsinler ki Ermeni diasporası ve Erivan yönetimi her platformda Türkiye'nin karşısında. Türkiye'nin topraklarında gözü olan bir devlet. Türkiye'nin sınırlarını tanımayan bir devlet. Türkiye her platformda Azerbaycan'ın yanında olacaktır. 30 senedir devam eden bir süreç var. Bu süreç de anlaşma yönünde, Ermenistan'ın yaklaşımından dolayı en ufak bir şey elde edilememiş. Türkiye Yukarı Karabağ ile ilgili meşru mücadelesinde tüm imkanları ile Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Uluslararası toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya, çözüme çağırıyoruz."

Kaynak: DHA