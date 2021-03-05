AK Parti'li Aydemir, vatandaşları Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi'ni görmeye davet etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatandaşlara bu yılki turizm sezonunda, Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi'ni gezme davetinde bulundu.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askere Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diledi.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de geçen yıl turizm sektöründe önemli bir gelir kaybına uğradığını dile getiren Aydemir, Türkiye'nin geçen yılki gelir kaybının yüzde 65 civarında olduğunu söyledi.

Bu yıl 31 milyonun üzerinde ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini kaydeden Aydemir, "Turizm insanların refahını etkileyecek bir sektör olduğu için bu konuyu hükümet olarak çok önemsiyoruz. Vatanımızın her bölgesinde gezip görülecek yerler var. Seçim bölgem olan Erzurum da turizm açısından ülkemizin önemli illeri arasında." dedi.

Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi'nin fotoğrafını gösteren Aydemir, "Vatandaşlarımızı bu yaz Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi'ni gezmeye davet ediyorum. Buradaki esaslı güzel manzaraların görülmesi gerekir. Bu turizm sezonunda bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta