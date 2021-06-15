AK Parti'li Aydemir: "Uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, "Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, "Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi'nin ana oturumunun başlamasından önce Erdoğan ile Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen ve uluslararası medyaya servis edilen bir fotoğrafı eleştirdi.

İki liderin karşılaşmasına ilişkin videoyu bütün dünyanın görmesine rağmen kalleşçe, haince yayınlar yapıldığını söyleyen Aydemir, fotoğrafın tam tersi bir durumun olduğunu ifade etti

Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Başta da Biden biliyor. Bu işte Biden'ın bir kabahati yok elbette ancak Türkiye düşmanları böylesine düşük ve sakat paylaşımlar yapıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Dünyada liderler içerisinde en tecrübeli isim Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünya bunu ifade ediyor. Öyleyse böyle kalleşçe yayınlara gerek yok. Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır. Böylesine basit ayak oyunlarına meyletmek, bu tür ucuz işlerle uğraşmak bizim lügatimizde yok; bu muhalefetin lügati, tarzı. Milletimiz bunları görüyor, gerektiğinde derslerini verecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan