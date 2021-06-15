AK Parti'li Aydemir: "Uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir: "Uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude"

AK Parti'li Aydemir: 'Uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, "Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, "Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi'nin ana oturumunun başlamasından önce Erdoğan ile Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen ve uluslararası medyaya servis edilen bir fotoğrafı eleştirdi.

İki liderin karşılaşmasına ilişkin videoyu bütün dünyanın görmesine rağmen kalleşçe, haince yayınlar yapıldığını söyleyen Aydemir, fotoğrafın tam tersi bir durumun olduğunu ifade etti

Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Başta da Biden biliyor. Bu işte Biden'ın bir kabahati yok elbette ancak Türkiye düşmanları böylesine düşük ve sakat paylaşımlar yapıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Dünyada liderler içerisinde en tecrübeli isim Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünya bunu ifade ediyor. Öyleyse böyle kalleşçe yayınlara gerek yok. Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır. Böylesine basit ayak oyunlarına meyletmek, bu tür ucuz işlerle uğraşmak bizim lügatimizde yok; bu muhalefetin lügati, tarzı. Milletimiz bunları görüyor, gerektiğinde derslerini verecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analizi! En ilginç yorum Erdoğan - Macron buluşmasına yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için konuştu: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir
Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için konuştu: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Boris Johnson Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Sarp Akkaya Burcu Biricik Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Yiğit Şardan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Aydemir: "Uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:54:22. #1.14#

title