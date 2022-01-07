AK Parti'li Aydemir: "TURKOVAC insanlığa fayda sağlayacak bir aşıdır" - Haberler
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AK Parti'li Aydemir: "TURKOVAC insanlığa fayda sağlayacak bir aşıdır"

AK Parti'li Aydemir:
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "TURKOVAC bütün insanlığa fayda sağlayacak bir aşıdır.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Turkovac bütün insanlığa fayda sağlayacak bir aşıdır. Bunu dünya takdirle karşılarken maalesef CHP milletvekillerinin bir kısmı, aleyhte açıklamalar ve çalışmalar yapıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin Türkiye'nin itibarını aşağı çekmek ve gelişmesinin önüne geçmek için gayret ettiğini savundu.

Turkovac'ın, Türkiye'nin yüz akı bir çalışma olduğunu belirten Aydemir, "Turkovac bütün insanlığa fayda sağlayacak bir aşıdır. Bunu dünya takdirle karşılarken maalesef CHP milletvekillerinin bir kısmı, aleyhte açıklamalar ve çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Yapılan araştırmalar ve incelemelere göre Kovid-19 aşıları içerisinde TURKOVAC'ın önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Aydemir, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), TURKOVAC'ın itibarını aşağı çekmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Aydemir, "TURKOVAC sonuçları itibarıyla alnımızı ak çıkaran bir çalışmadır. TTB'nin açıklamaları millet nezdinde nefretle karşılanıyor. Bunlar Türk ve Türkiye karşıtı bir yapılanmadır. İsimlerini de ben bundan sonra böyle tarif edeceğim, 'Türk karşıtı tabipler birliği', Türk Tabipleri Birliği değil." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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