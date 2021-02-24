AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor"

24.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:37
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakıldığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakıldığını söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında, geçmişte muhalefetin belediyecilik örnekleriyle ilgili çok değerli bilgiler paylaştığını, bunun çok önemli olduğunu, çünkü insan hafızasının çok çabuk unuttuğunu söyledi.

Bunlardan tecrübe çıkarmak gerektiğini dile getiren Aydemir, gençlerin içinde bulundukları hali sürekli yaşanan bir şeymiş gibi düşündüklerini kaydetti. Aydemir, "Oysa öyle değil. Eskiden hizmet yoktu, eser yoktu, dedikodu vardı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir halimiz var." dedi.

Sahada memnuniyet katsayısının zirvede olduğu bir hal yaşandığını belirten Aydemir, "Gençlerimiz dahasını istiyorlar ve bunda haklılar. Bunu yapabilecek kadrolar da AK Parti kadrolarıdır." diye konuştu.

CHP'yi ifade eden yerel yönetim anlayışının çöp, çamur, çukur olarak "üç ç" ile tarif edildiğini dile getiren Aydemir, "20 küsur sene sonra yeniden iş başına geldiler, İstanbul'da bir kar yağdı trafik allak bullak oldu. Bizim kadrolarımıza alışan gençlerimiz sanki o hal hep devam eder gibi düşünüyorlar. Eskiyi yaşamış biri olarak; bizim zamanımızda, biz gençken, belediyeler işçilerine maaş dahi ödeyemezlerdi. Bu, bizimle beraber bunlar ortadan kalktı. Yeniden eski hale evrilmemek lazım. Bunu yaşamamak için bunları hatırlamak ve hatırlatmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Eskiden hastanelerin halini herkesin bildiğini belirten Aydemir, "En kenarda, köşede olan ilçelerimizde bile hastane kıvamında yapılar inşa ettik. Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye eşi benzeri olmayan bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Ömer Çelik Özlem Zengin Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Türkan Şoray Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Hakan Kutlu Fatih Terim Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 18:40:38. #1.14#
title