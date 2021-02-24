AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakıldığını söyledi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında, geçmişte muhalefetin belediyecilik örnekleriyle ilgili çok değerli bilgiler paylaştığını, bunun çok önemli olduğunu, çünkü insan hafızasının çok çabuk unuttuğunu söyledi.

Bunlardan tecrübe çıkarmak gerektiğini dile getiren Aydemir, gençlerin içinde bulundukları hali sürekli yaşanan bir şeymiş gibi düşündüklerini kaydetti. Aydemir, "Oysa öyle değil. Eskiden hizmet yoktu, eser yoktu, dedikodu vardı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir halimiz var." dedi.

Sahada memnuniyet katsayısının zirvede olduğu bir hal yaşandığını belirten Aydemir, "Gençlerimiz dahasını istiyorlar ve bunda haklılar. Bunu yapabilecek kadrolar da AK Parti kadrolarıdır." diye konuştu.

CHP'yi ifade eden yerel yönetim anlayışının çöp, çamur, çukur olarak "üç ç" ile tarif edildiğini dile getiren Aydemir, "20 küsur sene sonra yeniden iş başına geldiler, İstanbul'da bir kar yağdı trafik allak bullak oldu. Bizim kadrolarımıza alışan gençlerimiz sanki o hal hep devam eder gibi düşünüyorlar. Eskiyi yaşamış biri olarak; bizim zamanımızda, biz gençken, belediyeler işçilerine maaş dahi ödeyemezlerdi. Bu, bizimle beraber bunlar ortadan kalktı. Yeniden eski hale evrilmemek lazım. Bunu yaşamamak için bunları hatırlamak ve hatırlatmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Eskiden hastanelerin halini herkesin bildiğini belirten Aydemir, "En kenarda, köşede olan ilçelerimizde bile hastane kıvamında yapılar inşa ettik. Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye eşi benzeri olmayan bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden