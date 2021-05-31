AK Parti'li Aydemir: "Taksim Cami uzun yıllardan beri milletin beklentisiydi"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Taksim Camisi'nin çok uzun yıllardan beri milletin beklentisi olduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Taksim Camisi'nin çok uzun yıllardan beri milletin beklentisi olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, "Muhalefetten ülkemizin geleceğine dönük bir tane proje dillendiren var mı?" sorusuyla başladı.

Ekonomideki bütün sıkıntılara rağmen yatırım ve üretim yapıldığını dile getiren Aydemir, "Huzur iklimine katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan caminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldığını hatırlatan Aydemir, "Taksim Cami çok uzun yıllar sari milletin beklentisiydi. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Yürek koyarsanız, Cenabı Hak nasip ediyor. Başka türlü olmuyor." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün hedefiyle kurulmuş, Demokrat Parti zamanında hayatiyet bulmuş bir üniversite olduğunu anlatan Aydemir, "64 sene önce o kararı alanları yüreğimize raptettiğimizi bugün ifade ediyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü olduğu yatırımlar da bundan yüzlerce yıl sonra da anlatılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin FETÖ taklitlerini devam ettireceğini belirten Aydemir, "Siyaset, mafya, bir kısım medya el ele vermişler. 2013'te başlattıkları o serüveni biliyoruz, ekonomik yönelmeyi biliyoruz, 2016'daki terörize yaklaşımı, ihtilal girişimini biliyoruz. Dışarıda bir ayak, bir payanda bulmuşlar, oradan mafyatik isimleri konuşturarak, burada siyasete ayak oluşturuyorlar. Medya da bunu köpürtmeye çalışıyor. Hafta sonu Erzurum'daydım. Vatandaşlarımızın hiçbirinden 'Bu anlatılanlar doğru mudur?' diye bir sual bile gelmedi. İnsanlarımız bize ufuk çiziyor, yapılanların FETÖ taktiği olduğunu söylüyor. Her gün muhalefet, bu halden dolayı eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz