AK Parti'li Aydemir, Öğretmenler Günü'nü kutladı

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk-İslam medeniyetinin öğretmeni, öğreteni çok değerli gördüğünü söyledi.

Öğretmenler için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Aydemir, "Onlar tükenen kandil misali... Öğrettikçe tükenenler, yaşlananlar ve geleceğimizi şekillendirenler onlar. Bütün bir hayata iz vuranlar, hayatı anlamlandıran insanlar. Dolayısıyla onlar için 24 Kasım sembolik anlamda özel bir gün. Yoksa bütün günler onları ifade eder. O kadar mübarek o kadar değerli insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Aydemir, Başöğretmen Atatürk'ü de bu vesileyle rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Aydemir, Ayasofya-i Kebir Camii'nin müze olması kararının 24 Kasım 1934'te verildiğini, geçen yıl da AK Parti iktidarında asli hüviyetine döndürüldüğünü dile getirerek, "Bugün, o berbat kararın alındığı ve milletin yüreğinde yara açıldığı gündür. Şükür ki o yarayı tamir etmek de bize nasip olmuştur." ifadesini kullandı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet