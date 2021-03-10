AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin zihin haritasına, millete yatırım yapmak nakşedilmemiş"
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AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin zihin haritasına, millete yatırım yapmak nakşedilmemiş"

10.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:39
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin zihin haritasına, millete yatırım yapmanın, milletin hayatını kolaylaştırmanın nakşedilmediğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin zihin haritasına, millete yatırım yapmanın, milletin hayatını kolaylaştırmanın nakşedilmediğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefete dönük bir teklifinin olduğunu anımsattı.

Erdoğan'ın, "Eğer sahici muhalefet yapacaksanız, bizi millet nezdinde tenkit edecekseniz millete vardığınızda şunu söyleyin: AK Parti bir birim yaptıysa biz iki birim yapacağız deyin." şeklinde ifadesinin olduğunu söyleyen Aydemir, "Muhalefet bunu yapabilir mi? Mümkün değil. Muhalefetin hiçbiri o kıvamda değil." dedi.

Aydemir, muhalefetin zihin haritalarına, bu millete yatırım yapmak, bu milletin hayatını kolaylaştırmanın nakşedilmediğini ifade etti.

Sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Erzurum'da, 18 yılda 700 milyon liralık yatırım yaptığını vurgulayan Aydemir, "Biz söz ile siyaset yapmıyoruz, icraat ile yapıyoruz. Bir şeyi kayıt altına almışsak mutlaka hayata geçirmişizdir. 2002'de iktidara geldiğimizde neyin sözünü verdiysek 19 yıllık zaman diliminde bunların tamamı hayata geçirilmiş. Daha iyisinin gayretindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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