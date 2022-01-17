AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların derdi parlamentoyu çalıştırmamak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların derdi parlamentoyu çalıştırmamak." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulunda, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerinin yapıldığını anımsattı.

Görüşmeler devam ederken, CHP'nin yoklama talebinde bulunduğunu belirten Aydemir, yoklama sonucunda, 1 milletvekili eksiği ile teklifin yasalaşamadan birleşimin kapandığını, görüşmelerin bu haftaya kaldığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin hayati olduğunu dile getiren Aydemir, teklif yasalaşmış olsaydı vatandaşların 15 Ocak'ta maaşlarını farklı alacağını belirtti. Aydemir, bu hafta yasalaştığında yine insanların bu farkı alacağını bildirerek, "Muhalefetin insanlarımızla, emekliyle, memurla, işçiyle ilgili bir derdi yok. Onların derdi parlamentoyu çalıştırmamak." diye konuştu.

Genel Kurulda, muhalefet partisi milletvekilleri de olmasına rağmen oy kullanmadıklarını vurgulayan Aydemir, "Bu, milleti aldatmaktır. Meclisin saygınlığına milletvekilleri gölge düşürmemeli. Emeklinin, memurun maaşına yansıyacak paranın önüne geçtiler." ifadesini kullandı.

Milletin ihtiyaçlarını Meclisin gidermek zorunda olduğunu vurgulayan Aydemir, "Perşembe günü Meclis kapandı da ne oldu? Millet zarar etti. O yüzden bunu milletimize şikayet ediyorum. Başta CHP, İYİ Parti, HDP bu hal üzere muhalefet yapıyorlar; millete karşı bir duruş sergiliyorlar." dedi.