AK Parti'li Aydemir: "Muhalefet, ne yaparsanız yapın 'çarşı her şeye karşı' üslubunu devam ettiriyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefet partilerinin, TBMM'de yapılan her düzenlemeyi eleştirdiğini belirterek, "Muhalefet, her zamanki gibi, ne yaparsanız yapın 'çarşı her şeye karşı' üslubunu devam ettiriyor.