AK Parti'li Aydemir: "Muhalefet mahcubiyet duymasa 'Asgari ücret artışını biz yaptık' diyecek"

ERZURUM (AA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefetin, 2022 yılı asgari ücret tutarına ilişkin söylemlerini eleştirerek "Mahcubiyet duymasalar 'Asgari ücret artışını biz yaptık.' diyecekler." ifadesini kullandı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı, son 50 yılın en yüksek artışı yapılan 2022 yılı asgari ücret tutarının, tüm Türkiye'yi, özellikle asgari ücretli vatandaşları çok mutlu ettiğini söyledi.

Ak Parti olarak vatandaşları enflasyona ezdirmemek için mücadele ettiklerini, bu süreçteki zararı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydemir, "Yaparsa AK Parti yapar, başkası yapmaz. Dünyanın içinde bulunduğu netameli hal bize yansıdı. Ama bu durumdan da AK Parti ile çıkacağız." diye konuştu.

Aydemir, çok sayıda vatandaşın, kendisini ve diğer AK Parti milletvekillerini arayarak 2022 yılı asgari ücret artışından duyduğu memnuniyeti ilettiğini ancak muhalefetin bu durumdan memnun olmadığını savundu.

TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşimi sırasında asgari ücretin açıklandığını anımsatan Aydemir, "Muhalefet sıralarında bir üzüntü, hoşnutsuzluk hali hakimdi. Onlar, 'İnsanlar üzülsün ki bize yönelsin.' istiyorlar. Mahcubiyet duymasalar 'Asgari ücret artışını biz yaptık.' diyecekler. Bu artışı sahiplenmeye çalıştılar. Çok üzüldüler, milletin mutluluğuna ortak olmak bunların defterlerinde yazılı değil." değerlendirmesinde bulundu.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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