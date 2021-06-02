AK Parti'li Aydemir: "Muhalefet, İstanbul'da yaptığımız eşsiz hizmetleri bile lekelemeye çalışıyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Muhalefet, İstanbul'da yaptığımız eşsiz, milletin yüreğini ferahlatan hizmetleri bile lekelemeye çalışıyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Muhalefet, İstanbul'da yaptığımız eşsiz, milletin yüreğini ferahlatan hizmetleri bile lekelemeye çalışıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde, "düzenleme milletin aleyhineymiş gibi bir kanaat oluşturmaya çalıştığını" söyledi.

Muhalefetin, millet diye bir derdinin olmadığını dile getiren Aydemir, "Bu düzenlemeyi bile tenkit eder hale geldiler. Çok ayıp bir şey ama maalesef muhalefetin tarzı bu." diye konuştu.

Müspet olana katkı sunmanın, özlenen muhalefet tarzı olduğunu belirten Aydemir, "Muhalefetin, bugüne kadar katkı namına bir destek verdiğini görmedim. Muhalefet problemi, büyük bir problem. AK Parti iktidar olduktan sonra siyaset zemininde muhalefet problemi kavramı ortaya çıktı. Kendini geliştiremiyor, gelişmelere ayak uyduramıyor. Böylesine sakil ve alil bir muhalefet anlayışımız var." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısındaki "Türkiye, cami açılışında bile milleti bölmeyi başaran bir zihniyet ile yönetiliyor. Bu kirli zihniyet ne zaman sıkışsa milletimizi değerleri üzerinden ayrıştırmaya çalışıyor." sözünü hatırlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Ayrıştırma sizin zihninize yerleşmiş. Biz tam tersi, 84 milyonu tek görüyoruz. Bunların zihin haritalarında ayrıştırıcı dekoder olduğu için böyle bakıyorlar. Muhalefet, İstanbul'da yaptığımız eşsiz, milletin yüreğini ferahlatan hizmetleri bile lekelemeye çalışıyor. Ayıptır. Sizin işiniz millete gidip ayrıştırıcı dil kullanmak, kışkırtmak, gazeteci dövmek. Böyle bir yaklaşımınız var. Aynaya bakıp bize yöneliyorlar. Kendi silüetlerini, görüntülerini biz zannediyorlar ve onun üzerine konuşuyorlar. AK Parti'ye, sahici bir bakış yönlendirseler, görecekler ki çok berrak, milletten yana, vatan-millet diye beyni zonklayan bir kadro var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu