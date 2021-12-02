AK Parti'li Aydemir: "Milletimizi aldatmak bizim lügatimizde yok"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimizi aldatmak, milletimize yalan söylemek, milleti hoş tutmak için bir başkasını karalamak bizim lügatimizde yok." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetçilerin aktardıkları şeyleri bilgiye ve belgeye dayandırmak zorunda olduğunu söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda birkaç kez dile getirdiği "benzin istasyonunda oluşan kuyruğa" ilişkin açıklamasının, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, muhalefet partililerince saptırıldığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Motorine zam geleceği önceden haber veriliyor. 'Gece yarısı bu zam yürürlüğe girecek' deniliyor. İnsanlarımızın parası olsun, olmasın 'Bir depo benzin alayım şuradan 50 lira da kar edeyim' demesinden normal bir şey olabilir mi? Yokluğun kuyruğu olur. Bunu gündeme getireceksiniz. Burada bir benzin yokluğu yok. Benzine zam gelmiş, 'Bu zamdan bir defalık da olsa şu kadar miktarda daha az etkileneyim' diye gidip insanlar benzin alıyor. Bundan doğal ne olabilir ki? Yokluk CHP'yi ifade eder, kuyruk CHP'yi ifade eder; AK Parti'yi değil. Bizde varlık var. Hiçbir zaman bu ülkede bizimle beraber herhangi bir ürünün yokluğu çekilmemiştir, çekilmez."

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, "paralı yollar" ile "güvenliğe fazla para ayrılması" konularına ilişkin açıklamalarının da muhalefet tarafından saptırıldığını dile getiren Aydemir, "Siz bu derece karartma uygularsanız, hakikatleri ters düz ederseniz, orada vicdan diye bir kavram kalmaz. Milletimizi aldatmak, milletimize yalan söylemek, milleti hoş tutmak için bir başkasını karalamak, bizim lügatimizde yok. Onlara da tavsiye ediyorum, siz de bunu yapmayın, yaparsanız bereketiniz kalmaz." diye konuştu.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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