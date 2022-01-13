AK Parti'li Aydemir: "Millet, Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, HDP'li Güzel'in fotoğrafıyla ilgili cevap bekliyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı teröristle fotoğraflarının basına yansımasına işaret ederek, "Millet, hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'den bu fotoğrafa dönük sahici cevaplar bekliyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP'li Güzel'e tepki göstererek, "Bu, masum bir fotoğraf değil. Orta yere aldıkları silahtan çıkan kurşunlar, 2 askerimizi ve 1 korucumuzu şehit etmiş." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuya tepkisiz kaldığını söyleyen Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu kendisine bir masumiyet kılıfı geçiriyor, HDP'yi de küstürmemek, kızdırmamak için böyle bir yol izliyor. Ayıp. Milleti ne zannediyorsunuz, milleti akılsız mı görüyorsunuz? Bu milletin feraseti, basireti herkesin fevkinde." diye konuştu.

Aydemir, teröristle fotoğraf çektiren bir milletvekili olduğunu dile getirerek, "Herkes buraya yönelmiş, ama Kılıçdaroğlu hiç oralı değil, bizi suçluyor. Millet, senden buna dönük bir şey bekliyor. HDP'den korkmayın, neyinden korkuyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Millet, hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener'den bu fotoğrafa dönük sahici cevaplar bekliyor. Bunlara dönük düşüncelerini açık biçimde söylesinler. Millet görsün, milletin yanında mısınız, milletin karşısında saf tutmuşlarla beraber misiniz?" sorusunu yöneltti.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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