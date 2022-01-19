AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı tam bir kakofoni"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Millet İttifakı'na bakın, her telden çalan bir yapı var, tam bir kakofoni. Her lider başka şey söylüyor, her ağız başka şeyi terennüm ediyor.

ERZURUM (AA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, " Millet İttifakı'na bakın, her telden çalan bir yapı var, tam bir kakofoni. Her lider başka şey söylüyor, her ağız başka şeyi terennüm ediyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Tegmark'ın, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kastederek, "Ona eğitim verdiğimiz için kendimizden utanıyoruz." dediğini aktaran Aydemir, şöyle konuştu:

"Niye? Karabağ zaferine giden yolu açan İHA'lar, SİHA'lar, Selçuk Bayraktar'ın, Bayraktar ailesinin eseri de onun için. Rahatsızlığı görüyor musunuz? Selçuk Bayraktar da 'Biz topraklarımızı aldık, bununla da gurur duyuyoruz.' diyor. 84 milyon olarak gurur duyuyoruz, bütün mazlum milletler gurur duyuyor. Çünkü orta yere özgün bir hal çıkardı. Daha önce o sahayı kapatan, mazlumlara hayat hakkı tanımayan bir vasat vardı, bunu kırdık. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle, AK Parti'nin yaptıklarıyla kırdık. Orada bayrak isim Selçuk Bayraktar. İhracatımızdan, istihdamdan ve yatırımdan rahatsız oluyorlar. Bunların rahatsız olması çok doğal, bizi üzen içeridekilerin rahatsızlığı."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "yeni metrobüs alımına ve yapılacak yeni metronun finansına onay verilmediği" eleştirisine değinen Aydemir, "28 milyarlık borcu 40 küsur milyar liraya çıkarmışlar, bunu hiç kimseye söylemiyorlar, paylaşmıyorlar, hakikatin dışındaki şeyleri ifade ediyorlar." dedi.

İstanbul'da seçimi kaybeden isimlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden nemalanma durumu olduğunu dile getiren Aydemir, "Açıklandı, huzur hakkı alıyorlarmış, şirketlerde yönetici olmuşlar ve bu isimlere 3 milyon 600 bin lira para ödenmiş. Haktır, vebaldi, beytülmaldir. Sen bunu nasıl yaparsın? Bunu yapmak yerine insanlara hizmet etmek daha evla değil mi? Bahane üretiyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

"HDP, Millet İttifakı'nın omurgasını oluşturuyor"

HDP'nin, yeni ittifak kuracağına yönelik açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Aydemir, şunları kaydetti:

"İttifak nasıl olur? İttifak, müttefik olmak, azami müştereklerinizin olması demek. Böyle bir haliniz varsa bir araya gelirsiniz, noksanlarınızı, ayrıştığınız yerleri görmezden gelir, yürürsünüz, onları elbette kimse inkar etmez. Millet İttifakı'na bakın, her telden çalan bir yapı var, tam bir kakofoni. Her lider başka şey söylüyor, her ağız başka şeyi terennüm ediyor. HDP ile CHP kanka pozisyonundalar. CHP ile İYİ Parti de aynı şekilde. Ama şimdi milletten utandıkları, sıkıldıkları için HDP'nin ismini telaffuz etmiyorlar. Oysa hepimiz biliyoruz ki HDP, Millet İttifakı'nın omurgasını oluşturuyor. Zaten kendileri söylüyor bunu, 'İstanbul'da belediyeyi biz kazandırdık.' diyor. İYİ Parti'ye dönük 'Siz burada oturuyorsanız, sayemizde oturuyorsunuz.' dediler. Bu rahatsızlık kendi içlerinde var. Bir türlü bir araya gelemiyorlar, bu şekilde gelemezler, netleştiremezler, milletin huzuruna çıkamazlar. Şimdi bu neviden bir başka ittifak girişiminde bulunarak akılları sıra kendilerine bir yol bulacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar; arka planında oyun, milleti aldatmak varsa millet hiçbir şeyi ıskalamaz, hepsini görür ve zamanı geldiğinde bunlara demokrasi tokadının esaslısını vurur."