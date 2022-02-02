AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı'nın kendi içinde bir insicamı yok" - Haberler
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AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı'nın kendi içinde bir insicamı yok"

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'na ilişkin, "Kendi içlerinde bir insicamları yok, kendi içlerinde de bir kavgaları var. Birbirlerine karşı saygıları yok. Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok." dedi.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'na ilişkin, "Kendi içlerinde bir insicamları yok, kendi içlerinde de bir kavgaları var. Birbirlerine karşı saygıları yok. Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladığını anımsatarak, "Ocak ayındaki ihracat rakamları bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 17 arttı ve rekor kırdı, Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak tarif ediliyor. Bu, içerideki bereketli iklimden, dünya ile yarışırken pozitif bir şekilde ayrışmamızdan, her alanda ciddi mücadele vermemizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Muhalefetin sadece yıkım üzerine konuşlandığını savunan Aydemir, "Kendi içlerinde de bir insicamları yok, kendi içlerinde de bir kavgaları var. İYİ Parti sözcülerinin yaptığı ithamlar var. Kime karşı? CHP'ye karşı. 'Biz olmasak siz Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir misiniz' sözleri oldu. Karşı taraf ne dedi? 'Sözün hükmü yok' dedi. Birbirlerine karşı saygıları yok. Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Millet İttifakı, AK Parti, Erzurum, İktidar, Politika, Haber

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