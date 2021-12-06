AK Parti'li Aydemir, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı - Haberler
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AK Parti'li Aydemir, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Larnaka'daki cami saldırısını kınadı.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptığını, bütçenin 2022 yılında neler getireceğini açık bir şekilde anlattığını belirtti.

Oktay'ın konuşmasındaki en önemli vurgunun, "Vatandaşı, enflasyona ezdirmeyeceğiz" olduğunun altını çizen Aydemir, "Enflasyon, küresel bir musibet olarak önümüze çıktı. Fiyat artışları var, bundan elbette bir rahatsızlık var. 2022 yılı bütçesinin bereket getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Aydemir, küresel güçlerin demokrasisinin asla bir başkasının hakkını, hukukunu korumak olmadığını, öyle olsa Larnaka'daki Büyük Camiye yönelik saldırıdan dolayı Avrupa'nın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Küresel güçlerin yelkenlerine içeriden rüzgar taşıyanların da sessiz olduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de siyaset yapanlar en küçük tepki vermiyorlar. Kilise, cami, havra ne olursa olsun hepsi başımızın üstündedir. Çünkü ibadethanedir. Dolayısıyla oraları da gözümüz gibi koruruz. Larnaka'daki cami saldırısını da şiddetle kınıyoruz. Parti sözcümüz Ömer Çelik'in net açıklamaları karşısında kendisine millet adına minnettarız. Cumhur İttifakı'nın dışında bu tür hadiselere tepki verilmiyor."

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AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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