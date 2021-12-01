AK Parti'li Aydemir, kadın kotasının arttırılması konusunda CHP'nin samimi olmadığını söyledi

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP'nin siyasette cinsiyet eşitliği ve kadın kotasının arttırılması konusunda samimi olmadığını savundu.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinerek, yüreğini açarak izleyenlerin ferahladığına inandığını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasında hedefin bundan sonra yatırım, istihdam, üretim, ihracat olduğunu ve buna dönük yapılması gerekenlerin yapılacağını söylediğini dile getiren Aydemir, "Atılan adımlar da bunu içermektedir. Şu anda da yapılanlar ilerleyen zaman içinde de görülecektir, sonuçları itibarıyla çok verimli olacak, ülkemiz, milletimiz için çok ön açıcı olacak." diye konuştu.

Aydemir, 1 Aralık 1935'in Türk kadınına siyasal haklarının verildiği gün olduğuna işaret ederek, kadın kotasının arttırılmasına dair TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde CHP'nin bir kanun teklifi verdiğini hatırlattı. Aydemir, şöyle konuştu:

"Samimi olsanız başının üstüne koy. Samimi değiller. Tüzüklerinde böyle bir madde var ama milletvekili sayısına bakın bizim altımızdalar, HDP'nin altındalar, üçüncü grup durumundalar kadın kotası bakımından. Demek ki samimi değiller. İlle de bunun için kanun çıkarmaya gerek var mı? Kanun çıkarmadan pekala yapabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz? Şu anki Genel Başkan'ınız bir önceki seçimlerde de Genel Başkan değil miydi? İsteseydi yüzde 50 kotayı orada uygulayamaz mıydı?"

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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