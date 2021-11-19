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AK Parti'li Aydemir, İmran Kılıç için başsağlığı diledi

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir, İmran Kılıç için başsağlığı diledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı diledi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı diledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatına ilişkin, "Parlamentonun çok saygın bir ismini kaybettik. İmran Kılıç Hocamız, müstesna bir simaydı. 7 yıl beraber çalıştık. Her haliyle kendisinden istifade ediyorduk. Kaybı da o nispette daha acı verir oldu bizim için." diye konuştu.

İmran Kılıç için TBMM'de cenaze töreni düzenlendiğini belirten Aydemir, "Eskiye dönük bütün konuşmalarına bakın, herkes iyi olsun diye bir gayreti vardı. Ülkemiz, vatanımız çok daha müreffeh kalsın diye bir gayreti vardı. Dolayısıyla herkes üzüldü. Bütün parti mensuplarının iştiraki de söz konusuydu." ifadelerini kullandı.

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Eski milletvekillerinden Ortadoğu Gazetesi yazarı İlhan Darendelioğlu'nun 19 Kasım 1979'da vatan hainleri tarafından şehit edildiğini anımsatan Aydemir, "Bugün PKK, o gün başka bir isimdeydiler. İlhan Darendelioğlu'nun etrafı aydınlatmasından rahatsız oldular." dedi.

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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