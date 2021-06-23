AK Parti'li Aydemir: "İktidar olmadıkları halde bile gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı sırasında bir gazetecinin şiddete maruz kalmasına ilişkin "İktidar olmadıkları halde bile gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı sırasında bir gazetecinin şiddete maruz kalmasına ilişkin "İktidar olmadıkları halde bile gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı sırasında görevini yapan bir gazetecinin şiddete maruz kaldığını anımsattı.

Gerçeği yazan gazetecilerin dayak yediğini dile getiren Aydemir, "Bir gazeteciyi öldüresiye dövdüler. Böyle bir şey olur mu? Bunu bir iktidar milletvekili yapsa kıyamet kopar. Bunlar mı hakkı, hukuku üstün tutacaklar? Bunların eline fırsat düşse yağmurlu havada insanlara su vermezler. İktidar olmadıkları halde bile gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar. Çünkü gerçeği aşikar ediyor diye korkuyorlar. Soğanları toplatıp sonra döktürüp 'soğan para etmiyor' dedirten adamlar. Esnafın arasına CHP'li yöneticiler koyarak esnaf numarası yapıyorlar." diye konuştu.

"Bazı münevverlerin" bu durumu örtmeye çalıştığına dikkati çeken Aydemir, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada münevver diye tarif görenler aslında zihinleri zifiri karanlık olanlar. Sadece 'yok olduk, bittik' diyorlar. Ara sıra kendi aralarındaki pislikleri de aşikar ediyorlar.

Bir gazeteci CHP'li belediyelerin 40 milyon para topladığını söylüyor. Bu paranın akıbetini sorguluyor. Kendileri söylüyor, biz söylemiyoruz. Bir televizyon kanalını, kara para aklayan bir ismin kurduğunu açıklıyorlar. Biz bunları, onlardan öğreniyoruz. Bunlar saklanamaz. Biz de soruyoruz 40 milyon dedikleri nedir? Akıbeti ne olmuştur? Çıkarın, millet bunları görsün." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Türkiye'nin menziline yürüyüşünü devam ettirdiğini, bu menzilin de kızıl elma olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta