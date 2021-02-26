AK Parti'li Aydemir: "Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum. 26 Şubat'ı asla unutmayacağız. Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Şubat'ın yürek yangını yaşatan bir tarih olduğunu söyledi.

Kendisinin Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri olduğunu belirterek, anma mesajını ilettiği Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın ise rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadığını bildirdi.

Aydemir, 29 yıl önce bir katliam yaşandığını dile getirerek, "Biz aslında bu katliamın yabancısı değiliz. Özellikle bizim coğrafyada, benim seçim bölgem olan Erzurum'da yaşayan insanların çok tanıdığı bir katliam. Çünkü 20. yüzyılın başında bunu aynı ile misli ile yaşamış bir coğrafyanın evladıyım." diye konuştu.

Ermeni çetelerinin çocuk yaşlı demeden önlerine geleni katlettiğini, öldürdüklerine bile canice davrandıklarını ve bunun aynısının Dağlık Karabağ'da, Hocalı'da yaşandığını ifade eden Aydemir, görünürde 613 kişinin katledildiğini, binden fazla kişinin kaçırıldığını ve hala haber alınamayanlar bulunduğunu söyledi.

Aydemir, bir soykırım yapıldığını ve bu duruma dünyanın sustuğunu, oradakilerin sahipsiz bırakıldığını belirterek, yaşananların sonradan açığa çıktığını ve bir benzerinin ise Bosna'da gerçekleştiğini kaydetti.

Dağlık Karabağ'da artık sulhun geri geldiğine ve işgalin sona erdirildiğine işaret eden Aydemir, hangi millete mensup olursa olsun herkesin orada huzur içinde yaşamasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Aydemir, Türk milletinin hep bu şekilde hareket ettiğini vurgulayarak, "Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum. 26 Şubat'ı asla unutmayacağız. Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Katliamdan fotoğraflar gösteren ve PKK'nın katliamlarının da buna benzediğini, Hınçak ve Taşnak çetelerinin bugün isim değiştirip PKK olduğunu ifade eden Aydemir, "PKK oradan gelen bir damardır." dedi.

Aydemir, Ermenilerin yaşananlardan ders çıkarması ve Türk milletiyle barışık yaşamalarının kendi faydalarına olacağını söyledi.

Bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu da hatırlatan Aydemir, Erdoğan'a uzun ömür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı