AK Parti'li Aydemir: "Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti'li Aydemir: "Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız"

26.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:35
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum. 26 Şubat'ı asla unutmayacağız. Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Şubat'ın yürek yangını yaşatan bir tarih olduğunu söyledi.

Kendisinin Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri olduğunu belirterek, anma mesajını ilettiği Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın ise rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadığını bildirdi.

Aydemir, 29 yıl önce bir katliam yaşandığını dile getirerek, "Biz aslında bu katliamın yabancısı değiliz. Özellikle bizim coğrafyada, benim seçim bölgem olan Erzurum'da yaşayan insanların çok tanıdığı bir katliam. Çünkü 20. yüzyılın başında bunu aynı ile misli ile yaşamış bir coğrafyanın evladıyım." diye konuştu.

Ermeni çetelerinin çocuk yaşlı demeden önlerine geleni katlettiğini, öldürdüklerine bile canice davrandıklarını ve bunun aynısının Dağlık Karabağ'da, Hocalı'da yaşandığını ifade eden Aydemir, görünürde 613 kişinin katledildiğini, binden fazla kişinin kaçırıldığını ve hala haber alınamayanlar bulunduğunu söyledi.

Aydemir, bir soykırım yapıldığını ve bu duruma dünyanın sustuğunu, oradakilerin sahipsiz bırakıldığını belirterek, yaşananların sonradan açığa çıktığını ve bir benzerinin ise Bosna'da gerçekleştiğini kaydetti.

Dağlık Karabağ'da artık sulhun geri geldiğine ve işgalin sona erdirildiğine işaret eden Aydemir, hangi millete mensup olursa olsun herkesin orada huzur içinde yaşamasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Aydemir, Türk milletinin hep bu şekilde hareket ettiğini vurgulayarak, "Bugünü unutmamamız, unutturmamamız gerektiğini kayda alıyorum. 26 Şubat'ı asla unutmayacağız. Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız." şeklinde konuştu.

Katliamdan fotoğraflar gösteren ve PKK'nın katliamlarının da buna benzediğini, Hınçak ve Taşnak çetelerinin bugün isim değiştirip PKK olduğunu ifade eden Aydemir, "PKK oradan gelen bir damardır." dedi.

Aydemir, Ermenilerin yaşananlardan ders çıkarması ve Türk milletiyle barışık yaşamalarının kendi faydalarına olacağını söyledi.

Bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü olduğunu da hatırlatan Aydemir, Erdoğan'a uzun ömür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Sinan Akçıl İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Milli Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'li Aydemir: "Hocalı'da yaşanan soykırıma asla bigane kalmayacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 15:38:19. #1.15#
title