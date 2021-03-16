AK Parti'li Aydemir, Halepçe'de katliama yönelenlerin, bugün PKK'nın arkasında duranlar olduğunu söyledi
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AK Parti'li Aydemir, Halepçe'de katliama yönelenlerin, bugün PKK'nın arkasında duranlar olduğunu söyledi

16.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:05
AK Parti'li Aydemir, Halepçe'de katliama yönelenlerin, bugün PKK'nın arkasında duranlar olduğunu söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 33 sene önce Halepçe'de katliama yönelenlerin, bugün terör örgütü PKK'nın, PYD'nin arkasında duranlar olduğunu belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 33 sene önce Halepçe'de katliama yönelenlerin, bugün terör örgütü PKK'nın, PYD'nin arkasında duranlar olduğunu belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın Halepçe kentinde 16 Mart 1988'de devrik lider Saddam Hüseyin tarafından düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin, "Halepçe'deki Kürtleri katleden görüntüde Saddam olsa da asıl arka planda onu oynatanlara bakmak lazım." diye konuştu.

Halepçe Katliamı'nın arka planında, medeniyeti ifade eden devletler olduğuna işaret eden Aydemir, "İnsanların katlinde asıl bunların parmağı vardı. Yani Amerika vardı. Yani İngiltere vardı. Yani Almanya vardı. Bugün her ağızlarını açtıklarında insan haklarından bahsedenler, hümanizma gibi bir yüksekliği dillendirenler, o gün Kürtleri insan yerine bile koymadılar. 5 bin insan katledildi, 10 bin insan yaralandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu insanlara kucak açtığını anlatan Aydemir, "Dün, 33 sene önce Halepçe'de insanlığa katliamla yönelenler, kimyasallarla yönelip 5 bin insanı katledenler, bugün PKK'nın, PYD'nin arkasında duranlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK, PYD, Halepçe'nin arkasındaki esaslı figürlerden birisidir." diyen Aydemir, hükümetin, PKK terör örgütüne dönük esaslı mücadelesinden en çok Kürt vatandaşlarının memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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