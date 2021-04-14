AK Parti'li Aydemir: "Faik Öztrak'a karşı Malatya'daki esnafımızın söyledikleri, milletimizin yürek diliydi"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a Malatya'daki bir esnafın gösterdiği tepkiye işaret ederek "Faik Öztrak'a karşı Malatya'daki esnafımızın söyledikleri, milletimizin yürek diliydi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a Malatya'daki bir esnafın gösterdiği tepkiye işaret ederek "Faik Öztrak'a karşı Malatya'daki esnafımızın söyledikleri, milletimizin yürek diliydi." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sosyal medyadan savunma sanayiye ilişkin yaptığı açıklamaların vatansever insanların yüreğini ferahlattığını söyledi.

Türkiye'nin, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardığını ve ASELSAN tarafından üretimi başlayan İHA kamerası CATS ile bu konuda hiçbir ülkeye bağımlılığın kalmadığını anlatan Aydemir, "Üretken bir halimiz var. Bundan rahatsız olan içerideki ve dışarıdaki çevreler var. Bunlar birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışıyor. Oradaki buraya 'Şu mevzuyu dile getirin' diyor. Buradakiler de onlara 'Bu mevzuyu dile getirin' diyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği iddiasına" yanıt veren Aydemir, "Biliyoruz ki böyle bir şeyin olması mümkün değil. İktisadi kodları saklamak, gizlemek, deforme etmek mümkün değil." diye konuştu.

Aydemir, 128 milyar dolar mevzusunun, bütünüyle muhalefetin istismar alanı olduğunu belirterek, "Nurettin Canikli, bunu o kadar ayrıntısıyla izah etti ki iktisat bilmeye hiç gerek yok, bunu, dünyanın en cahil adamına bile söyleseniz anlar. Aslında hakikati biliyorlar ama sırf milletin kafasını karıştırma adına bunu yapıyorlar. Bunlar, dışarıya bir replik verme gayretidir. Bunlar beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'da bir esnafın, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a "Hizmet eden biri geldi mi 'diktatör' diye yaftalıyorsunuz" diye tepki gösterdiği olaya işaret eden Aydemir, "Faik Öztrak'a karşı Malatya'daki esnafımızın söyledikleri, milletimizin yürek diliydi. Onun için de milletin içine çıkamıyorlar. Gittikleri yerde bu neviden zılgıt yiyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz