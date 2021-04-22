AK Parti'li Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi Açıklaması

AK Parti'li Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşmada verilen bazı hakem kararlarını eleştirerek, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşmada verilen bazı hakem kararlarını eleştirerek, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, şu an bulunduğu Süper Lig'e, mücadele ede ede, tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini ifade etti.

Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasında dün oynanan karşılaşmadaki bazı hakem kararlarını eleştiren Aydemir, her iki kulübün sporcularının bu mücadele için ter akıttığını, haklarını yememek gerektiğini söyledi.

Hakemin bazı kararlarının "vicdansızlık" olduğunu savunan Aydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün Malatyaspor ile oynadığımız maçta, nizami bir golümüzü iptal ettiler. Verilmiş bir penaltıyı, VAR sonrasında iptal ettiler. Bu bir rezalet. Bu karar, sporu, barışın değil de kavganın zemini haline getirmek için özel bir gayretin ürünü. Hakemler çok ciddi hatalar yapıyor, böyle bir şey olamaz.

Özellikle VAR hakemleriyle orta hakemler arasında ara ara niza çıkıyormuş, problem yaşanıyormuş. Birbirlerini zora sokabilmek için yanlış kararlar veriyorlarmış. Böyledir, değildir bilmem. Ama bunun söylentisi bile bir büyük rezalettir. Ayıptır, günahtır. İnsanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu hakemlik değildir, bu pespaye bir haldir."

Tepki gösterdiği kararların görüntülerini gazetecilere izleten Aydemir, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." diye konuştu.

Aydemir, bu tür kararları veren hakemlerle ilgili yaptırım uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti
Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Muslera Hakan Kutlu Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:40:44. #1.14#

title