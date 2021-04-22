AK Parti'li Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşmada verilen bazı hakem kararlarını eleştirerek, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşmada verilen bazı hakem kararlarını eleştirerek, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, şu an bulunduğu Süper Lig'e, mücadele ede ede, tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiğini ifade etti.

Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor arasında dün oynanan karşılaşmadaki bazı hakem kararlarını eleştiren Aydemir, her iki kulübün sporcularının bu mücadele için ter akıttığını, haklarını yememek gerektiğini söyledi.

Hakemin bazı kararlarının "vicdansızlık" olduğunu savunan Aydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün Malatyaspor ile oynadığımız maçta, nizami bir golümüzü iptal ettiler. Verilmiş bir penaltıyı, VAR sonrasında iptal ettiler. Bu bir rezalet. Bu karar, sporu, barışın değil de kavganın zemini haline getirmek için özel bir gayretin ürünü. Hakemler çok ciddi hatalar yapıyor, böyle bir şey olamaz.

Özellikle VAR hakemleriyle orta hakemler arasında ara ara niza çıkıyormuş, problem yaşanıyormuş. Birbirlerini zora sokabilmek için yanlış kararlar veriyorlarmış. Böyledir, değildir bilmem. Ama bunun söylentisi bile bir büyük rezalettir. Ayıptır, günahtır. İnsanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu hakemlik değildir, bu pespaye bir haldir."

Tepki gösterdiği kararların görüntülerini gazetecilere izleten Aydemir, "Bu yapılanlar resmen Erzurumspor'u doğramaktır, Erzurumspor'a kıymaktır, Erzurumspor düşmanlığıdır." diye konuştu.

Aydemir, bu tür kararları veren hakemlerle ilgili yaptırım uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan