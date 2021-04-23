AK Parti'li Aydemir: "Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur"
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AK Parti'li Aydemir: "Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur"

AK Parti'li Aydemir: 'Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur'
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Meclisin 101 yıl önce Cuma günü açıldığını hatırlatarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'yi açan iradeye minnettarlığını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Menderes benzetmesi" yaptığı konuşmayı da değerlendiren Aydemir, "Milletin dediği olsun diye inşa edildi bu Meclis. Şimdi tam tersi bir yola evirmek için gayret sarf edenler var. Bunların özelikle bugünü yeniden düşünmelerini ve 101 sene önceki atalarımızdan ders almalarını kayda geçiyorum." diye konuştu.

Aydemir, 27 Mayıs 1915'te çıkarılan Tehcir Kanunu'na dikkati çekerek, "Tehcir kararı 27 Mayıs 1915'te alınıyor. Peki 24 Nisan sözde 'Ermeni soykırımı' diye andıkları günün anlamı nedir? Ermenilerin ne kadar kötü niyetli olduklarını ifade için bu tarihler çok önemlidir. 27 Mayıs'ta tehcir kararı alınıp uygulamaya konuluyor ama onlar 24 Nisan'ı anıyorlar. Sebep şu; 24 Nisan, Hınçak-Taşnak çetelerinin zeminde yer bulmuş örgütlerinin kapatılması tarihidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hınçak-Taşnak çetelerinin binlerce günahsız Müslüman Türk'ü katlettiğini anlatan Aydemir, "Bunlardan birisi de benim ailemden, dedelerimden 6 isim. Dede derken, aklınıza yaşı kemale ermiş 60-70 yaşında insan gelmesin, 10'lu yaşlarda çocuk, bunlar." dedi.

İddia edilenlerin tam tersinin yaşandığının altını çizen AK Parti'li Aydemir, "Ermeni soykırımı değil, Türk milleti cephedeyken, Ruslarla savaşırken, bizi arkadan vuran, binlerce insanımızı katleden Ermenilerin Türk soykırımı söz konusu olmuştur. Ben, 24 Nisan'ı Türk milletine uygulanan Hınçak-Taşnak çetelerinin soykırım günü olarak ifade ediyorum. Çünkü Hınçak-Taşnak çetelerinin yapılarını, o gün, yasakladığımız gündür. Onlarda açtığımız yara da bundan dolayı çok derindir. Yoksa tehcir diye bir dertleri yoktur. Çünkü tehcir, onlar da biliyorlar ki, insani bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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