AK Parti'li Aydemir: "Dünyada yaşanan daralmaya rağmen eser siyasetine devam ediyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dünyada yaşanan daralmaya rağmen eser siyasetine devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, dünyada yaşanan daralmaya rağmen eser siyasetine devam ettiklerini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 Temmuz tarihinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin oluşmasından dolayı önemli olduğunu dile getirdi.

Bu sistemle çok daha hızlı kararların alındığını, böylece Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini ifade eden Aydemir, "Her sahada önemli kazanımlarımız oldu. Özellikle sağlık alanında. Eğer Kovid-19 salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı tıpkı Avrupa ülkeleri gibi, ABD gibi çuvallayan bir halimiz olurdu, nal toplardık, insanlarımız mağdur olurdu. Tüm dünyada yaşanan daralmaya rağmen biz eser siyasetine devam ediyoruz." dedi.

Aydemir, Türkiye'nin terörle mücadelede üstün gayret gösterdiğini, bundan rahatsız olan siyasi kesimlerin olduğunu kaydetti.

HDP'nin, bitmek üzere olan terör örgütü PKK'ya can suyu vermeye çalıştığını ifade eden Aydemir, "HDP'nin gerçekleştirdiği mitingler bunu içermektedir. Ne yazık ki Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP de onlara payanda olmuş durumda. Resmen HDP'nin kuyruğuna takılmış yürüyorlar. Gerçekleştirilen mitingde CHP'li belediye başkanının, HDP ile aynı anlamları içeren konuşmalar yapması bu manaya gelmektedir. PKK'ya destek verme mahiyetli konuşmalardır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen