AK Parti'li Aydemir: "Diyarbakır annelerinin yanına gitmeyen bütün siyasetçilere yazıklar olsun"
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AK Parti'li Aydemir: "Diyarbakır annelerinin yanına gitmeyen bütün siyasetçilere yazıklar olsun"

15.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:45
AK Parti'li Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Diyarbakır annelerinin yanına gitmeyen bütün siyasetçilere yazıklar olsun." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Diyarbakır annelerinin yanına gitmeyen bütün siyasetçilere yazıklar olsun." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sırf siyaseten ittifaklarına zarar gelmesin diye, HDP'yi üzmemek için sükut eden yapıları kınadığını, lanetlediğini söyledi.

Aydemir, şöyle konuştu:

"Bu yaklaşım, Gara'daki 13 şehidin kanında sizi ortak hale getirir. Bir HDP'li milletvekili utanmadan 'efendim bize geldiler, biz bunları kurtarabilirdik' diyor. Be vicdansız, melun, iki yıldır Diyarbakır anneleri feryat ediyor orada. Bu katledilenlerden altısının annesi oradaydı. Bir kere onların feryadına kulak kabarttınız mı? Diyarbakır annelerinin yanına gitmeyen, onlara kulak kabartmayan bütün siyasetçiler için söylüyorum; yazıklar olsun size, lanet olsun size."

Bu vicdansızlığın ilahi zeminde bir karşılığı olacağını dile getiren Aydemir, "O yetim evladı Sedat'ın yaydığı enerji sizi yok edecektir. Osman Kavala için dizilen methiyelerden, Selahattin Demirtaş için kahvaltı salonu hazırlamaktan bahsedenler, neredesiniz? Yaptıklarınızın karşılığı bu işte." dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yönelik de eleştirilerde bulunan Aydemir, "Buradan onlara sesleniyorum: Siz samimi değilsiniz. Siz Türkiye'nin aleyhinde olanların arkasındasınız. Sizin hiçbir kararınız sahici değil. Sizde vicdan kırıntısı dahi yok. Sesiniz çıksın bunlara. Sizin verdiğiniz kararların yansımasıdır bu olaylar, siz de bu şehitlerimizin katlinde parmağı olanlardansınız." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütünün yer ile yeksan edileceğini, hepsinin bertaraf edileceğini belirten Aydemir, "Bundan milletimiz emin olsun. Çünkü çok yüksek bir liderlik var. Güvenlik güçlerimiz bilenmiş durumda. Yerli ve mili silahlarımızla yapılması gerekenleri yapıyoruz. Nereye sığınırlarsa sığınsınlar Türk'ün kahreden gücüyle kahrolacaklar." ifadelerini kullandı.

Aydemir, toplantının ardından Gara şehitleri için Fatiha okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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