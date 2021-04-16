AK Parti'li Aydemir'den ücretsiz patates, soğan dağıtımını eleştiren Kılıçdaroğlu'na yanıt Açıklaması
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AK Parti'li Aydemir'den ücretsiz patates, soğan dağıtımını eleştiren Kılıçdaroğlu'na yanıt Açıklaması

AK Parti'li Aydemir'den ücretsiz patates, soğan dağıtımını eleştiren Kılıçdaroğlu'na yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandığını belirterek, "Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım." dedi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandığını belirterek, "Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini, vatandaşların beklentilerini bu kanunla karşıladıklarını belirtti.

Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin, yapılandırma için beklentisinin bulunduğunu dile getiren Aydemir, bu konuda bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Aydemir, halk adına yapılan hizmetlere katılmasını istedikleri muhalefetin sadece söz ile hakikatleri ters yüz etme geleneğinin devam ettiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şubatta, "Üreticinin patates soğanını alın ve halka destek olun. Siz bunu yaptınız da biz karşı mı çıktık?" dediğini, şimdi ise "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandığını aktaran Aydemir, "Patates üreticisi ne söyleyecek size? Aklı sıra alay ediyorsun. Birikim olmayınca çuvallama da böyle oluyor. Aslında patatesi değil, bu zihniyeti çuvala koymak lazım. Bu zihniyet açıkta durdukça insanların zihni iğfal oluyor, bunu değiştirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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