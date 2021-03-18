AK Parti'li Aydemir'den HDP'lilere tepki Açıklaması
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AK Parti'li Aydemir'den HDP'lilere tepki Açıklaması

18.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:32
AK Parti'li Aydemir'den HDP'lilere tepki Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından yaşanan arbedede, Meclis'in Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını haklı çıkaracak görüntülere sahne olduğunu ifade ederek, "Resmen dağdaki teröristlerin attığı sloganları...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından yaşanan arbedede, Meclis'in Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını haklı çıkaracak görüntülere sahne olduğunu ifade ederek, "Resmen dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale savaşında şehit olanları rahmetle anarak, "Onların ahdi, 'Biz, bu vatanı asla vatan hainlerine, vatan düşmanlarına, Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına bırakmayız.' idi. Aynı hal, aynı yemin, aynı sadakat üzere devam ediyoruz." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından yaşanan arbedeye dikkati çeken Aydemir, "Yargıtay Başsavcımızı çok haklı gösterecek görüntülere sahne oldu şu millet mabedi. Resmen dağdaki teröristlerin attığı sloganları burada attılar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Bunlara asla geçit verilmez bu ülkede. Burada teröristlerin sloganları atılsın diye değil, o gün yükselttiğimiz bayrağı çok daha zirvelere yükseltelim diye Çanakkale'de şehitler verildi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydemir, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya da değinerek, "Hukuki bir süreçtir. Burası hukuk devleti. Kimse layüsel değil. Kimse 'Ben yaparım, yanıma kar kalır' diyemez. Devletin kuralları var. Milletin birtakım teamülleri, örfü, adeti var. Siz buna karşı duracaksınız, kanunlar da sizi görmezden gelecek. Yok böyle bir şey. Hiçbir yerde yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li yetkililerin "Endişeliyiz" açıklamalarına tepki gösteren Aydemir, "Asıl biz endişeliyiz. Onların tavrından, tarzından biz endişeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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