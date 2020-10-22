AK Partili Aydemir: "Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız"'
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AK Partili Aydemir: "Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız"'

22.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:41

AK Partili Aydemir: "Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız"' AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Azerbaycan'ın yanında duruyoruz.

AK Partili Aydemir: "Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız"'

ANKARA - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Azerbaycan'ın yanında duruyoruz. Her hal ve şart altında Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'ın hükümranlığı altına girmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile birlikte basın açıklaması yaptı. Aydemir, açıklamasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Azerbaycan'a yaptıkları ziyareti değerlendirdi. Aydemir, uluslararası basının Gence'de yaşananlarla ilgili karartma girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Gence'de daha birkaç aylık çocukları katlettiler, yaşlı insanların ölümüne sebep oldular. 300 evi yerle bir ettiler. Buna rağmen yabancı matbuat bunları hakkıyla yayınlamadı. Türk basınına minnettarız. Her yerde, her zeminde hakikati açığa çıkarıyorsunuz. Bu çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Aydemir şöyle konuştu:

"Türkler, millet olarak tarih sahnesinde yer aldığı günden beri insanlığa hizmet etmenin gayreti içinde olmuştur. Azerbaycan'ın yanında duruyoruz. Her hal ve şart altında Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'ın hükümranlığı altına girmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız."

Milletvekili Uğur Aydemir ise, Azerbaycan'ın Ermenistan askerlerini bombaladığına, buna karşılık Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini bombaladığına işaret ederek, Ermenistan'ın katliamı en iyi yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

AK Partili Aydemir: 'Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız''
AK Partili Aydemir: 'Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız''
AK Partili Aydemir: 'Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız''
AK Partili Aydemir: 'Azerbaycan için hukuk zemini içinde elimizden geleni ardımıza koymayacağız''

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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