AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
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AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Meral Akşener'i bu sözlerinden dolayı telin ediyor ve kınıyorum.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Meral Akşener'i bu sözlerinden dolayı telin ediyor ve kınıyorum. Bu, bir Türk siyasi parti liderine yakışmamıştır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

İbrahim Aydemir, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i dinlerken utandım, sıkıldım, 'bu, muvazenesini ve dengesini kaybetmiş' dedim. Eğer muvazene yerinde olsa bu lafları söylemez. Sayın Cumhurbaşkanımıza bühtanın en doruk ve pespaye hali budur. Buna milletimiz 'ağzın kurusun' diye cevap verir. Böylesine bir lideri nasıl Netanyahu ile bir araya getirirsin? Bu nasıl bir vicdansızlık ve merhametsizliktir?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden "Sofi Nurettin"in etkisiz hale getirildiğine yönelik açıklamalarını anımsatan Aydemir, "Sofi Nurettin" diye bir teröristin yok edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanına teşekkür etmek varken, böyle bir beyanat vermenin, bu teröristin yanında olmak anlamına geldiğini belirtti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Sofi Nurettin" ve diğer terör örgütünün sözde yöneticileriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını gösteren Aydemir, şunları kaydetti:

"Sofi Nurettin, binlerce insanımızın kanında parmağı olan imansız bir vatan hainidir. Bir taraftan 'Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapacağım' diyeceksiniz diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira edeceksiniz. Cumhurbaşkanımız, Ayasofya'yı secde zeminine dönüştüren bir isimdir. Bu millete çukur kazanları, çukurlara gömen bir isimdir. Kürtleri, PKK zulmünden kurtaran bir isimdir. Sen nasıl böyle bir iftira atarsın? Netanyahu denilen adam, insanlık düşmanı bir insandır. Akşener, resmen aklını başka yere kiraya vermiştir. Selahattin Demirtaş ile yürüme ve birlikte kahvaltı yapma hesabı yapacaksınız, sonra Sofi Nurettin'i yok eden Cumhurbaşkanımıza iftira atacaksınız."

Aydemir, anketlerde İYİ Parti'nin dibe doğru gittiğinin ortaya çıktığını, bu nedenle de Akşener'in ipe sapa gelmez iftiralarla Cumhurbaşkanına saldırdığını söyledi.

İbrahim Aydemir, "Milletimiz bunu görüyor. Meral Akşener'i bu sözlerinden dolayı telin ediyor ve kınıyorum. Bu, bir Türk siyasi parti liderine yakışmamıştır. Bu ifadelere ülkücüler ve yüreğinde iman kıpırtısı olan bütün milletimiz tepki verecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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