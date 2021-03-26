AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız, milletimizi tarif eden ne varsa hepsini sahiplenmiştir"
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AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız, milletimizi tarif eden ne varsa hepsini sahiplenmiştir"

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız, milletimizi tarif eden ne varsa hepsini sahiplenmiştir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin tarihi ve kültür varlıklarını koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini tarif eden ne varsa hepsini sahiplendiğini, hiçbirini öksüz bırakmadığını söyledi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin tarihi ve kültür varlıklarını koruduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletini tarif eden ne varsa hepsini sahiplendiğini, hiçbirini öksüz bırakmadığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidara geldikleri günden bugüne kadar, hayatın her sahasına, en çok da kültürel olgulara değer verdiklerini dile getirdi. Seçim bölgesinden örnek veren Aydemir, Erzurum'da söz konusu kültürel olgulara 160 milyon lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Kütüphane Haftası'na işaret eden Aydemir, Erzurum'da 23 halk kütüphanesinin bulunduğunu, kütüphaneye verilen değer bakımından bu rakamın çok önemli olduğunu vurguladı.

Aydemir, Erzurum'da kültür varlıklarının restorasyonuna 15 milyon liralık kaynak aktarıldığını bildirdi.

Türkiye'nin kültür varlıklarını, tarihi varlıklarını sahiplendiğini ve koruduğunu ifade eden Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizi tarif eden ne varsa hepsini sahiplenmiştir, hiçbirini öksüz bırakmamıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ona minnettarız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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