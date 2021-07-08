AK Parti'li Aydemir: "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın göbeğinde "medeni" olarak tarif edilenler tarafından binlerce Boşnak'ın katledildiğini, BM adına görev yapan Hollanda gücünün ise bu katliama göz yumduğunu dile getirerek, Srebrenitsa'daki katliamı kınadı ve müsebbiplerini lanetledi.

AK Parti milletvekilleri olarak Meclis'te görev yaptıklarını, diğer zamanlarda ise seçim bölgelerinde veya vazife verilen illerde halkı dinlediklerini anlatan Aydemir, muhalefet partilerinin ise vatandaşın düşüncelerinin veya durumlarının tam aksini yansıtma gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Aydemir, İYİ Parti tarafından paylaşılan haberde, elinde delik ayakkabıyla yer alan kişinin, aslında serası, traktörü ve istihdam ettiği işçileri bulunduğunun ortaya çıktığını belirterek, "İşleri güçleri tiyatro, oyun oynuyorlar. Bu aslında millete olan muhabbetsizliğin, 'Türk milleti kandırılabilir, saftır, zavallıdır.' gibi bir yaklaşımın yansımasıdır." sözlerini sarf etti.

AK Parti'li Aydemir, muhalefetin, milleti birer meta olarak gördüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar. Halkın içinde biz varız, seçimin bittiği günden sonra halkla beraber yürüyen bir siyasi partiyiz. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında AK Parti'ye oy verenleri suçluyor ve haramzade ilan ediyor. Oysa biz CHP'ye oy verenleri de, kim nereye oy verirse versin herkesi saygıdeğer buluyor, hepsini kucaklıyoruz. Ne dertleri varsa dinliyor, çözüm için elimizden geleni yapmanın gayreti içinde oluyoruz. Sahici siyaset ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği rota budur. Bu rota üzere yürüyoruz, ilanihaye de yürüyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman