AK Parti'li Aydemir: "Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar"
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AK Parti'li Aydemir: "Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar"

AK Parti'li Aydemir: 'Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'ndeki vaazda Atatürk hakkında söylenenleri kendilerinin de kabul etmediklerini belirterek, "Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'ndeki vaazda Atatürk hakkında söylenenleri kendilerinin de kabul etmediklerini belirterek, "Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek Avrupa'da birinci, dünyada da ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Ekonomideki bu büyümeden dolayı mutlu olduklarını belirten Aydemir, sanayide, inşaatta, her alanda fevkalade güzel gelişmeler yaşandığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmeye devam ettiğini söyleyen Aydemir, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nde bizim onaylamadığımız bir hadiseyi öne çıkarıp Atatürk üzerinden yine siyaseten bize yüklendi. Oysa her vesileyle altını çiziyoruz: Atatürk bizim bir değerimiz ve devletimizin kurucusu. Atatürk'ü, saygıyla ve minnetle her vesileyle anıyoruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e hakaret ederken sesini çıkarmadığını dile getiren Aydemir, CHP'nin, Atatürk'ün adını sadece kullandığını savundu. Aydemir, şöyle dedi:

"HDP, Atatürk'ün zemin oluşturduğu yapıyı yıkmak için gayret sarf ediyor. PKK'ya destek olan, PKK'yı bir kere dahi kınamayan HPD ile ortak olmak demek Atatürk'e düşman olmak demektir. CHP ile ortak olan İYİ Parti için de bunu çok net söylüyorum. Samimiyetle Atatürk'ün yanında duran, Atatürk'ün yaptıklarını hakkıyla teslim eden bizim kadrolarımız. Bizden Atatürk'e dönük hakaretamiz hiçbir şey sadır olmadı, olmaz. Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi siyasi kadrolarına baksınlar. HDP ile ortaklıklarına baksınlar. PKK'ya olan desteklerine baksınlar. Bir imam üzerinden Atatürk'ü istismar edeceksiniz, biz de sükut edeceğiz. Böyle bir şey yok. Atatürk'ün sahibi bu millettir. Atatürk, tarihe tevdi edilmiş özel bir isimdir. Onu size kullandırtmayacağız, onun istismarına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
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AK Parti'li Aydemir: "Bir devlet memurunun yaptığından dolayı bize yönelmek yerine kendi kadrolarına baksınlar" - Haberler
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