AK Parti'li Aydemir: "Akşener'in adeta Rusya ile savaşalım gibi bir beklentisi var"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ukrayna- Rusya savaşında Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya tepki gösterdiğini belirterek, "Adeta Rusya ile savaşalım gibi bir beklentisi var." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Antalya İl Başkanı Cengiz'in belediye kadrolarına işçi alımında İYİ Parti ile paslaştıklarını söylediğini aktardı. CHP'lilerin tenkit ettiği davranışları yaptığını söyleyen Aydemir, "Ellerine iktidar nimeti geçse bütün kurumları paylaşırlar." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Doğu Akdeniz'de biz neden doğal gaz aramıyoruz?" ifadesini aktaran Aydemir, Akşener'in dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olmadığını belirtti.

Aydemir, Akşener'in partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarını da eleştirdi. Akşener'in, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya tepki gösterdiğini dile getiren Aydemir, "Sözüm ona adeta 'Rusya ile savaşalım' gibi bir nidası, beklentisi var." dedi.

Muhalefetin enerji yatırımlarına planlı programlı yaklaştığını vurgulayan Aydemir, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın zeytinliklerin maden sahasına açılması için bir çalışması var. İYİ Parti, CHP 'Danıştay'a gidip, bunu iptal ettireceğiz.' diyorlar. Yönetmelikte 'Burası madencilik sahasından sonra eski haline döndürülmek kaydı ile...' diye bir not düşülmüş. Buna rağmen orada bir yatırım olmasın, ülkemize bir değer katılmasın diye mahkemenin ucunu bize gösteriyorlar. Bunların işi gücü mani olmak, engel olmak." değerlendirmesinde bulundu.