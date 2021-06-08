AK Parti'li Aydemir, Ahmet Şık'a, "Devleti yıkmaya gücünüz yetmez" diye tepki gösterdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın son açıklamalarına yönelik, "Bu devleti yıkmaya hiçbirinizin kudreti, gücü yetmez." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın son açıklamalarına yönelik, "Bu devleti yıkmaya hiçbirinizin kudreti, gücü yetmez." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, gerçekleri görmek istiyorsa sahadaki resimlere bakması gerektiğini söyledi.

Muhalefetin TÜİK verilerine yönelik eleştirilerine işaret eden Aydemir, "Gidin fabrikalarda üretilen malları, orta yere konan hizmetleri görün. Bununla, siz de bu vatanın bir mensubu olarak iftihar edin." diye konuştu.

Aydemir, muhalefetin "Filistin'de katledilenleri gündeme getiriyor, Türkiye'dekileri gündeme getirmiyorsunuz" iddiasına, "Türkiye'deki katliamları biz gündeme getiriyoruz. Filistin'deki şehit çocuklarla, teröristleri eş değer tutan milletvekili olan zata söylüyorum; Kürtlerin hakkını korusun. Kürtlere zulmetmesinler." karşılığını verdi.

TİP'li Ahmet Şık'ın son açıklamalarını değerlendiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Sen bu devleti tanımıyorsun. Cahil, nadan adam. Bu devlet, 5 bin yıllık bir devlet. Senin ağa babaların çok uğraştı tarih boyunca. Bu devleti yıkmaya hiçbirinizin kudreti, gücü yetmez. Özellikle CHP ile ortak olan İYİ Parti'li kardeşlerime sesleniyorum; ben sizin kumaşınızı biliyorum. İçinize sinmiyor bu. 'Devleti yıkalım' diyenlerle ortak nasıl olursunuz? Milletin büyük tepkisi var. İYİ Parti'ye oy veren seçmenler, bize ulaşıyorlar. Şu hakikatleri görün lütfen, bunlara karşı tepkinizi koyun. Meclis'te yer almış bir ismin, 'Devleti yıkacağız' gibi bir kayıt düşmesi, bunların vatana ihanetinin çok aleni hal almasıdır. Kınıyoruz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Şık için, cezaevinden çıktığında, sosyal medya hesabından "Hoş geldin" mesajı yayımladığını ifade eden Aydemir, "Şimdi onun gözü aydın olsun." dedi.

Aydemir, "CHP, o 'devleti yıkacağız' diyen adamla ortak. O halde seçmenler, 'Biz kiminle ortağız, kimin yanında duracağız' diye bir baksınlar. Milletimizin sağduyusuna inanıyorum. Onlara dönük esaslı bir demokrasi sillesi atacaklarını biliyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz