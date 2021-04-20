AK Parti'li Aydemir, "128 milyar yalanıyla 104 amiralin darbe hevesinin kapatılmaya çalışıldığını" söyledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "128 milyar yalanıyla aslında 104 amiralin gece yarısı darbe hevesini kapatmaya çalışıyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "128 milyar yalanıyla aslında 104 amiralin gece yarısı darbe hevesini kapatmaya çalışıyorlar." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımla, Aylan bebek olayının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdiğini ifade etti.

Aylan bebek için aylarca feveran ettiklerini, bunun insanlığın yüz karası bir görüntü olduğunu belirten Aydemir, "Bunu bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletlerde dile getirdi. Bu utanç verici görüntüden hepimizin mesul olduğunu söyledi. Utanmadan, sıkılmadan bu işin sorumlusu olarak Sayın Cumhurbaşkanını gösteriyor. Vicdansızlığın zirve yaptığı durumdur bu. Yalan ve dedikodu bunların meşrebi. Milletimiz lehine en küçük bir gayretleri yoktur. Yaptıkları sadece iftira. Bunu kınıyorum." diye konuştu.

Muhalefetin, bir yalanı sürekli köpürttüğünü dile getiren Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin "128 milyarın kaybı söz konusu değildir." açıklamasında bulunduğunu; ancak kendisine linç girişimi başlatıldığını söyledi.

Aydemir, "Hakikati söylediği için Kesici'yi tebrik ediyorum, ama sonrasında çark etmesi 'ben öyle demedim' demesi de ona yakışmamıştır Sadece mazur görüyoruz. Bu halini linçten kurtulabilmek için sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"128 milyar yalanıyla aslında 104 amiralin gece yarısı darbe hevesini kapatmaya çalışıyorlar." ifadesini kullanan Aydemir, şunları kaydetti:

"Siyasette bunların koçbaşı CHP. Bunların, eski vesayet odaklarıyla ortaklıkları hiç bitmedi, devam ediyor. Her türlü açıklamaya rağmen yalana devam ediyorlar. Çünkü bunlara ders veren gazeteci, aşikar biçimde söyledi: 'Abartılı ve basit yalan söyleyin. Sonra oturun kitlelerin size inanmış halini seyredin' diyor. CHP'nin ortakları HDP ve İYİ Parti de aynı yolda yürüyorlar. Birbirlerinden farkları yok. Söylemleri ve yürüyüş tarzları ayrı. Şu anki muhalefet anlayışı, diktatoryal yapının esaslı konuşlanmış halidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden