AK Parti'li Avcı ve Günay, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin değerlendirme yaptı
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AK Parti'li Avcı ve Günay, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin değerlendirme yaptı

AK Parti'li Avcı ve Günay, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin değerlendirme yaptı
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir beklenen Hayvan Hakları Yasası ile ilgili önergenin gelecek hafta TBMM'nin gündemine geleceğini kaydetti.

Hayvan hakları ile ilgili yasaların, hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik caydırıcılık anlamında yeterli olmadığını bildiklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bununla alakalı, uzun süredir, bütün paydaşların da katkısıyla değerli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kanun teklifiyle hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara karşı işlenen suçlarla daha etkin mücadele etmek ve caydırıcılığı sağlamak amacıyla idari para cezaları artırılıyor. Bir hayvana işkence eden, acımasızca, zalimce muamelede bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Yeni Hayvanları Koruma Yasası hayvanlara karşı zalimce davrananlara hak ettikleri cezaları vermek üzere hazırlandı. Bu vesileyle, Türkiye'de Hayvan Hakları'nın kitabını yazan, büyük hayvan dostu İsmet Sungurbey Hoca'yı da rahmetle anıyorum."

Günay: "Can dostlarımızın yanındayız"

Emine Nur Günay ise söz konusu yasaların caydırıcı bir faktör olduğunu ancak hayvan sevgisinin toplumun her kesiminde istek ve inançla yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Çocuklara ve gençlere hayvan sevgisinin erken yaşlarda aşılanması gerektiğini belirten Günay, şunları ifade etti:

"Hepsinin bizlere emanet bir can olduğunu unutmamalıyız. Teklifle birlikte hayvan 'mal' olmaktan çıkarılıp 'canlı' statüsüne getiriliyor ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldırılıyor. Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence yapma, hayvan dövüştürme, cinsel ilişki, kasten öldürme suç olarak düzenlenmiştir. Can dostlarımızın her daim yanında olmalıyız ve onları korumalıyız. Bu konuda caydırıcı cezaların yanı sıra toplumdaki bilinci her geçen gün artırmalıyız. Her birimiz kendimizi bu konuda bir temsilci olarak görmeli, çevremizi, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı bilinçlendirmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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AK Parti'li Avcı ve Günay, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin değerlendirme yaptı - Haberler
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