AK Parti'li Avcı, partisinin Malatya İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi ve AR-GE Birim Başkanı Hayrunnisa Avcı "AK Parti iktidarlarında Türkiye güçlü sözünün değil, sözün gücünün geçtiği bir dünya düzeninin sözcüsü olmuştur." dedi.

Avcı, Malatya Spor Salonu'nda toplanan AK Parti Malatya İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin bizzat kendi ihtiyaç ve taleplerinden doğduğunu ve kuruluşundan bu yana Allah'ın yardımı ve milletin desteği, teşkilatların çalışmasıyla her alanda çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Avcı, şöyle devam etti:

"Partimiz yapılamaz denenleri yapmış ve hayal edilemeyenleri gerçekleştirmiştir. AK Parti iktidarlarında Türkiye, güçlü sözünün değil, sözün gücünün geçtiği bir dünya düzeninin sözcüsü olmuştur. Yeni ve güçlü Türkiye'nin inşasında çalışan Kadın Kolları Teşkilatımız siyaseten ülkemizin asli ve önemli bir unsuru olmuştur. Kadın Kolları Teşkilatları olarak Genel Başkanımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. İlke ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Kurumsal algı ve itibarımızı etkin yöneterek gerçeğin algıya yenik düşmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın en güçlü rol model kadın teşkilatı olma yolunda daha şevkle çalışacağız."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de terörle aralarına mesafe koyamayanların, bir oy için iş birliği yapanların utanmadan, sıkılmadan devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladığını belirterek, "Onlar bu milleti suçlarken terör örgütü PKK'yı akladıklarının farkında değiller ama biz biliyoruz ki bir oy için onlarla iş birliği yapanlardan bu millet Allah'ın izni ile hesap soracak." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in annesinin evladından haber almak istemesi üzerine geçmişte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, "İnsani olarak, anne olarak haber almak istiyoruz' dedim. ve 'Bir süre sonra size dönerim' dedi. Bir süre sonra bana döndüğünde evladımızın sağlıklı olduğunu söyledi. ve 'Bir süre misafir edilir, sonrasında bırakılır' dedi. Bunu ailemizin fertleriyle paylaştım. O gün misafir edilen, 'Sonra bırakılır' denilen evladımızın bugün cenazesini biz Malatya'da defnettik. PKK terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ona yoldaş olanlarla, ona dost olanlarla, insan hakları kisvesi altında o postu giyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Gara şehitleri için indirilen Hatmi Şerif'in duasının yapıldığı kongrede, İl Kadın Kolları Başkanlığını Aynur Oğuzhan'dan devralan Özlem Pelitoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır ile İl Başkanı İhsan Koca da birer selamlama konuşması yaptı.

Kongreye MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine