AK Parti'li Avcı'dan Kent Meydanı eleştirisi
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AK Parti'li Avcı'dan Kent Meydanı eleştirisi

AK Parti'li Avcı'dan Kent Meydanı eleştirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Seyhan'da Balıkçılar Pazarı yanında kurulan Kent Meydanı'ndaki yeni düzenlemede Meclis'in devre dışı bırakılmasının usule aykırı olduğunu, encümenin de yetkisini aştığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Seyhan'da Balıkçılar Pazarı yanında kurulan Kent Meydanı'ndaki yeni düzenlemede Meclis'in devre dışı bırakılmasının usule aykırı olduğunu, encümenin de yetkisini aştığını söyledi.

Avcı, Kent Meydanı ile ilgili bir düzenlemenin geçtiğimiz aylarda encümen gündeminden sessiz sedasız geçtiğini, bu düzenleme ile Kent Meydanı'nın bulunduğu bölgede bir kamulaştırma kararı verildiğini söyledi. Avcı, "Bu düzenlemenin siyasi yönünü ve şehircilik için gerekliliğini meclisin takdirine bırakıyorum. Ancak yöntemin hukuk ve usule aykırı olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Avcı, encümen gündeminde kabul edilen maddenin her ne kadar kamulaştırmadan söz etse de esasen "alımı" kastettiğine dikkat çekerek, bunun için doğrudan meclis kararı gerektiğini bildirdi.

5393 sayılı kanunun 18. maddesinin e fıkrasının, "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" hükmünü içerdiğini söyleyen Avcı, "Bu olayda idare meclisin yetkisini aşarak encümen vasıtasıyla özünde bir satış akdi olan işlemi yapmaktadır. Bu olayda meclis baypas edilmiş ve encümen yetki aşımı yapmıştır" diye konuştu.

Avcı, şunları kaydetti:

"Şayet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine göre devir düşünülürse dahi, bahse konu yerin imar planındaki amacının ticari alan olan kısım için kamu yararı kararı için aynı kanunun 5. maddesine göre öncelikle kamu yararı kararı alınmalı 6. madde uyarınca valilik onayına sunulmalıdır. Yani valilik makamının onayı gerekmektedir. Olayda valiliğin onayı olmadığı için bu madde hükmüne göre kamulaştırma yapılamayacağı kanaatindeyiz. Yani yapılan işlem her yönüyle hukuka aykırı olup tekrar gözden geçirilmelidir." - ADANA

AK Parti'li Avcı'dan Kent Meydanı eleştirisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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