AK Parti'li Atalay'dan, HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti'li Atalay'dan, HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti'li Atalay'dan, HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, HDP'nin, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Kürtlerin silahlı Ermeni örgütlerden çektikleri en alçak saldırılara, vahşetlere, mezalime bu kadar kör, sağır, dilsiz kalmalarını izah edecek tek şey, ihanettir.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, HDP'nin, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Kürtlerin silahlı Ermeni örgütlerden çektikleri en alçak saldırılara, vahşetlere, mezalime bu kadar kör, sağır, dilsiz kalmalarını izah edecek tek şey, ihanettir." dedi.

Atalay, AK Parti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Ermeni mezalimine birinci derecede maruz kalmış bölge vekilleri olarak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' diye tanımlayan açıklamasını, o yıllarda İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğini alan Ermeni silahlı örgütler tarafından tarihin kaydettiği en deni ve dilhun mezalimine kurban edilmiş yarım milyon insanımızın aziz hatırasına büyük bir saygısızlık olarak değerlendirip iddiayı tümüyle reddediyoruz." diye konuştu.

Hınçak ve Taşnak çetelerinin "Büyük Ermenistan Devleti" kurma hayalini gerçekleştirmek için Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile harekete geçtiklerini anlatan Atalay, bu çetelerin ilk amaçlarının, "Batı Ermenistan dedikleri topraklar üzerinde Müslüman komşularını büyük vahşetlerle ortadan kaldırmak ve akabinde de devletlerini tesis etmek" olduğunu aktardı.

Gerek Ermeni çeteleriyle yaşanan çatışmalarda ve gerekse tehcir esnasında Ermeni kayıplarının da olduğunu kaydeden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak günün sonunda her iki tarafın kayıpları sayıldığında ve bu sayılar mukayese edildiğinde Müslüman ahaliden katledilenlerin sayısı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının resmi belgelerine göre 518 bin iken, Ermenilerin kaybı bizatihi kendi belgelerine göre 320 bin civarındadır. Bu gerçek, ortada bir 'soykırım' diye tanımlanacak büyük bir vahşetin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Fakat bu soykırımın failleri, iddianın aksine Müslüman ahali değil, Ermeni örgütlerin bizatihi kendileri, mağdurları ise kahir ekseriyeti Kürtlerden oluşan Müslüman ahalidir."

Egemen güçlerin, yavuz hırsız rolü oynayan Ermeni lobilerin yalanlarını hakikat gibi telakki edip yalanın borazanlığını yapmalarının altında başka bir hakikat aramak gerektiğini belirten Atalay, "O da gerek bölgede ve gerekse dünyada sözünü ve gücünü gittikçe artıran Türkiye'yi zora sokmak, bu meseleyi Demokles'in kılıcı gibi tepemizde tutmaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu türden bayağı manevralara tok olduğunu dile getiren Atalay, "Bizleri, ABD ve Avrupa devletlerinin yaptıklarından daha ziyade şaşırtan ve üzen şey, HDP'nin sözü ve tavrı olmuştur. Moğol ve Haçlı seferlerine de maruz kalmış Kürtlerin, silahlı Ermeni örgütlerden çektikleri en alçak saldırılara, vahşetlere, mezalime bu kadar kör, sağır, dilsiz kalmalarını izah edecek tek şey, ihanettir. Kürtlerin tarihine, acılarına, yakılan bedenlerine, çiğnenen ırzlarına, talan edilen maddi ve manevi tüm varlıklarına bir ihanettir." görüşünü paylaştı.

Tarihi meselelerde hakemlik hak ve yetkisinin siyasetten ziyade arşivlerin, tarafsız, önyargısız ve bilimsel yöntemden ayrılmayan tarihçilerin olduğunu vurgulayan Atalay, "Umarız Ermenistan, özellikle de son Dağlık Karabağ işgalinin bitirilmesinden sonra, başını avuçları arasına alır, büyük bir sağduyu ile dün, bugün ve özellikle de yarına dair daha sağlıklı değerlendirmeler yapar, sahici kararlar alır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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